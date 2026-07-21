خبر في الجول - البنك الأهلي يرفض 850 ألف دولار للتخلي عن ياو أنور

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 22:33

كتب : عمرو نبيل

ياو أنور - البنك الأهلي - المصري

رفض نادي البنك الأهلي التخلي عن مهاجمه ياو أنور مقابل 850 ألف دولار.

ياو أنور

النادي : البنك الأهلي

السويحلي

ويمتد تعاقد ياو أنور مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي السويحلي الليبي قدم عرضا قيمته 850 ألف دولار لضم ياو أنور.

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ورفض نادي البنك الأهلي العرض المقدم من نادي السويحلي وطلب زيادة العرض المالي.

وخاض ياو صاحب الـ 27 عاما 72 مباراة بقميص البنك الأهلي سجل خلالها 20 هدفا وصنع 12.

وسبق أن شارك مع الإسماعيلي في 41 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4.

ياو أنور البنك الأهلي السويحلي
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