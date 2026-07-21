خبر في الجول - البنك الأهلي يرفض 850 ألف دولار للتخلي عن ياو أنور
الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 22:33
كتب : عمرو نبيل
رفض نادي البنك الأهلي التخلي عن مهاجمه ياو أنور مقابل 850 ألف دولار.
ويمتد تعاقد ياو أنور مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي السويحلي الليبي قدم عرضا قيمته 850 ألف دولار لضم ياو أنور.
ورفض نادي البنك الأهلي العرض المقدم من نادي السويحلي وطلب زيادة العرض المالي.
وخاض ياو صاحب الـ 27 عاما 72 مباراة بقميص البنك الأهلي سجل خلالها 20 هدفا وصنع 12.
وسبق أن شارك مع الإسماعيلي في 41 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4.
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