تقرير: الاتحاد التونسي يرفض منح المنستيري رخصة المشاركة بسبب مبلغ تأمين اللاعبين

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

محمود غربال - الاتحاد المنستيري

كشف تقرير تونسي عن رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم الرخصة المحلية للمشاركة في منافسات الموسم المقبل.

واختتم نادي الاتحاد المنستيري منافسات الموسم الماضي من الدوري التونسي في المركز الخامس.

وبحسب موقع نسمة سبورت التونسي، فإن الاتحاد التونسي رفض منح ترخيص المشاركة في البطولة للاتحاد المنستيري بسبب غياب وثيقة خلاص مبلغ تأمين اللاعبين.

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وأوضحت التقارير أن المبلغ رمزي وسيتم دفعه وطلب الترخيص من جديد.

ويمثل الترجي والإفريقي الكرة التونسية الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

فيما يشارك الصفاقسي والملعب التونسي في البطولة الكونفدرالية.

ويشترط الحصول على الرخصة المحلية للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.

الاتحاد المنستيري الدوري التونسي
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