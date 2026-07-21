بدلا من البنزرتي.. الكنزاري مدربا للإفريقي التونسي

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 21:26

كتب : FilGoal

ماهر الكنزاري - المدير الفني فريق الترجي

أتم النادي الإفريقي التونسي إجراءات التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري لتولي تدريبه.

ويقود الكنزاري تدريب الإفريقي خلفا لفوزي البنزرتي.

وأعلن الإفريقي اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع ماهر الكنزاري.

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وتعاقد الإفريقي مع الكنزاري بعدما اتجه البنزرتي لتدريب الاتحاد الليبي.

وقاد البنزرتي النادي الإفريقي للتتويج بلقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري التونسي.

وسيقود الكنزاري تدريب الإفريقي بعدما كان مدربا لغريمه نادي الترجي.

وقاد الكنزاري الترجي في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية لكنه رحب بعدها لتراجع النتائج.

ويستعد الإفريقي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

الإفريقي ماهر الكنزاري
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