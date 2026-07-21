"الصناعة في خطر ودوره انتهى".. رئيس رابطة الدوري الإسباني يشن هجوما على إنفانتينو

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، هجوما ناريا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرى تيباس أن نظام إنفانتينو مريض من جذوره: "لا يوجد مرشح معارض، ولا أحد يريد أن يترشح ليخسر."

وطالب رئيس رابطة الدوري الإسباني في حوار مع "لا جازيتا ديلو سبورت" بإقصاء إنفانتينو "أعتقد أن دوره انتهى."

وأكمل "لا أعرف ما إذا كان الصمت أم التواطؤ أسوأ، لأن أولئك الذين يلتزمون الصمت يدركون تماماً الضرر الذي تعاني منه كرة القدم."

ومن المقرر إقامة انتخابات الاتحاد الدولي في مؤتمر فيفا مارس 2027، وأبدى إنفانتينو نيته إعادة الترشح لولاية رابعة.

زيادة منتخبات كأس العالم

ورفض تيباس زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم "أمر غير منطقي، صناعة كرة القدم ليست مجرد كأس العالم، الذي يُعد الحدث الأهم.. ليس كل شيء يدور حول كأس العالم. فالمسابقات الوطنية هي التي تدعم هذه الرياضة."

وتابع تيباس "إنهم يدمرون الصناعة، تلك التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، والتوسع المستمر في المباريات الدولية يعرض آلاف الوظائف العادية في الأندية للخطر، ولماذا؟ من أجل حدث يستمر 40 يومًا ولا يحضره إلا أقلية من اللاعبين."

وواصل هجومه "نحن بحاجة إلى عدد أقل من المنتخبات وحماية أكبر لكرة القدم الوطنية، على جميع المستويات. إنهم لا يدركون ذلك، لكنهم يتخذون قرارات غير مسئولة."

وقرر فيفا زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم إلى 48 منتخبا بدءًا من نسخة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما كشف إنفانتينو عن نيته زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا نسخة 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

رفع الإيقاف عن بالوجون

وأضاف في هجومه على قرارات إنفانتينو "تعليق قرار إيقاف لاعب أمريكا، أمريكا بالغ الخطورة.. لقد كانوا محظوظين لأن بلجيكا أقصت الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا لكان من الممكن خلق قضية قد تكلف إنفانتينو وظيفته."

وأردف "بما أن بلجيكا فازت، فقد تمكنوا من دفن الأمر. لكن هذه الأمور ليست سوى غيض من فيض.. فيفا تُصلح الأمور كما تشاء، وللغرض الذي تريده، ولمصالحها الخاصة، وبالتأكيد ليس لمصالح كرة القدم."

وقرر فيفا رفع الإيقاف عن فولارين بالوجون لاعب المنتخب الأمريكي في مباراة دور الـ 16 أمام بلجيكا، رغم تلقيه بطاقة حمراء أمام البوسنة في دور الـ 32.

واعترف دونالد ترامب رئيس أمريكا، بمطالبته إنفانتينو برفع الإيقاف عن بالوجون قبل مباراة بلجيكا، وسط اعتراضات من الاتحاد الأوروبي.

فترات الاستراحة

كما هاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني، فترات الاستراحة خلال المباريات "إذا احتاجوا إلى استراحة لمدة 27 دقيقة تناسب اهتماماتهم، فإنهم يفعلون ذلك ببساطة. فترات الراحة هذه المتعلقة بشرب الماء مجرد كذبة."

وأجرى فيفا عدد من التعديلات يتم تنفيذها في كأس العالم، ومن بينهما استراحة في منتصف كل شوط لمدة 3 دقائق، بالإضافة إلى زيادة استراحة بين الشوطين في المباراة النهائية إلى 30 دقيقة.

وأتم تيباس حواره "في أمريكا، كانت الملاعب في دالاس ولوس أنجلوس وأتلانتا مزودة بتكييف هواء كامل، اضطررت إلى ارتداء سترة في المدرجات، كانت مسألة الحرارة كذبة كاملة، لقد كانت مجرد ذريعة لفاصل إعلاني."

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ بعد فوزه أمام الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف.