صفقة الأهلي المنتظرة.. بقرار بديل أمام ثون في تمهيدي أبطال أوروبا

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 20:18

كتب : FilGoal

منصف بقرار - دينامو زغرب

يتواجد المهاجم الجزائري منصف بقرار على مقاعد بدلاء نادي دينامو زغرب الكرواتي في مواجهة ثون السويسري.

منصف بقرار

النادي : دينامو زغرب

دينامو زغرب
ثون

ويلعب دينامو زغرب ضد ثون بعد قليل ضمن تمهيدي دوري أبطال أوروبا.

وبات بقرار قريبا من الانتقال لصفوف النادي الأهلي ليصبح الصفقة الرابعة هذا الصيف.

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ومن المنتظر أن يوقع بقرار على عقوده انتقاله إلى الأهلي عقب هذه المباراة.

وذلك بعدما توصل نادي دينامو زغرب لاتفاق مع النادي الأهلي قبل أيام بشأن تأجيل انتقال منصف بقرار.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري سينضم للأهلي في القاهرة، قبل السفر مع الفريق إلى معسكر إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وكشف موقع jutarnji الكرواتي الأسبوع الماضي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

ويلعب دينامو زغرب أمام فريق ثون السويسري ذهابا وإيابا يومي 21 و28 يوليو الجاري.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

منصف بقرار الأهلي دينامو زغرب
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