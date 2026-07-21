تقرير يكشف حقيقة انتقال النصيري للمغرب الفاسي لتعويض صفقة الأهلي

كشف تقرير مغربي حقيقة تعاقد المغرب الفاسي مع يوسف النصيري لتعويض رحيل سفيان بنجديدة.

وتعاقد الأهلي مع سفيان بنجديدة لمدة 3 سنوات قادما من المغرب الفاسي.

وبحسب موقع "لوسيت أنفو سبور المغربي" فإن ما يتردد عن اقتراب يوسف النصيري من الانتقال للمغرب الفاسي لتعويض رحيل سفيان بنجديدة للأهلي غير صحيح.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المهاجم المغربي يتقاضى راتبا يفوق إمكانيات المغرب الفاسي وعقده ممتد مع اتحاد جدة حتى 2028.

ويلعب النصيري في اتحاد جدة منذ يناير الماضي قادما من فنربخشة التركي.

في المقابل يستعد سفيان بنجديدة هدف المغرب الفاسي في المنصرم برصيد 20 هدفا لخوض تجربة جديدة مع الأهلي.

ويعد المهاجم المغربي هو ثالث صفقات الأهلي بعد ثنائي إنبي علي محمود، وأقطاي عبد الله.

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدفا.

وخاض سفيان بنجديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان لبنجديدة رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.