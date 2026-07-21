الأهلي يمدد فترة راحة اللاعبين الدوليين

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 19:24

كتب : حسام نور الدين

مصر - بلجيكا - إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي تمديد فترة راحة اللاعبين الدوليين حتى يوم 30 يوليو الجاري.

وتواجد من الأهلي في كأس العالم مع منتخب مصر كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور وزيزو.

وكان الأهلي منح الدوليين راحة حتى يوم 27 من الشهر الجاري بعد العودة من كأس العالم.

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ومن المقرر أن يعود اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي عقب نهاية فترة الراحة، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

ويخوض الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا ويسافر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

ويلعب الأهلي خلال المعسكر 3 مباريات ودية أحدهم مع برشلونة في كأس خوان جامبر.

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