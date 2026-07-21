ذا أثلتيك: سامرفيل إلى الهلال السعودي مقابل 80 مليون يورو

توصل نادي الهلال السعودي لاتفاق مع وست هام الإنجليزي، لضم جناح الفريق كريسينسيو سامرفيل.

كريسينسيو سامرفيل النادي : وست هام يونايتد الهلال

وكشفت ذا أثلتيك، عن إجمالي قيمة الصفقة التي تصل إلى 80 مليون يورو (68 مليون جنيه إسترليني).

ويجري اللاعب الهولندي الفحص الطبي قبل انتقاله إلى الهلال، في انتظار استكمال الموافقات النهائية.

وأشارت الشبكة إلى أن الهلال سيرتبط مع سامرفيل بعقد طويل الأجل.

وكان مقررًا أن يستمر عقد سامرفيل مع وست هام حتى 2029.

وكان منتظرا أن يغادر الجناح الهولندي صاحب الـ 24 عاما، صفوف وست هام خلال الانتقالات الصيفية، بعد هبوط الفريق إلى "تشامبيون شيب".

وقدم روما الإيطالي عرضا يقدر بـ 46 مليون يورو لضم سامرفيل، فيما استفسر مانشستر يونايتد، وأستون فيلا الإنجليزيين عن إمكانية ضم اللاعب.

وشارك سامرفيل مؤخرًا مع منتخب هولندا في كأس العالم.

وشارك في 4 مباريات بقميص الطواحين، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

واختتم النجم الهولندي مشاركته في المونديال بإهدار ركلة ترجيح أمام المغرب في دور الـ 32.

وانضم سامرفيل إلى وست هام عام 2024 قادما من ليدز.

وشارك في 56 مباراة مع الفريق اللندني، بينهم 34 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وسبق أن رحل ماتيوس فرنانديز عن صفوف وست هام، لينضم إلى توتنام في صفقة بلغت 85 مليون جنيه إسترليني.

فيما لم يرحل القائد جارود بوين وفضل البقاء مع وست هام في الدرجة الأدنى.