تايمز: أرسنال يبدأ التفاوض مع نيوكاسل لضم جيماريش

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

ريكاردو جيماريش - موزمبيق

بدأ أرسنال مفاوضاته المباشرة مع نيوكاسل يونايتد من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيماريش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة ذا تايمز، فإن أرسنال فتح لأول مرة قنوات اتصال مباشرة مع نيوكاسل بشأن الصفقة، بعدما اقتصرت الاتصالات السابقة على وسطاء بين الناديين.

وأضاف التقرير أن إدارة أرسنال مستعدة لتقديم عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي البرازيلي، الذي يرتبط بعقد مع نيوكاسل منذ انتقاله من ليون الفرنسي في يناير 2022.

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في المقابل، يتمسك نيوكاسل بالحصول على 75 مليون جنيه إسترليني على الأقل، نظرًا لأهمية اللاعب في مشروع النادي خلال المواسم الماضية.

وأشار التقرير إلى أن جيماريش، البالغ من العمر 28 عامًا، يرغب بقوة في الانتقال إلى ملعب الإمارات هذا الصيف، خاصة بعد فشل نيوكاسل في التأهل إلى البطولات الأوروبية عقب إنهائه الموسم الماضي في وسط جدول الدوري الإنجليزي.

وقضى لاعب الوسط البرازيلي الصيف مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، قبل أن يودع منتخب البرازيل البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام النرويج.

وخلال البطولة، قدم جيماريش 4 تمريرات حاسمة في مباريات البرازيل أمام المغرب وأسكتلندا واليابان، قبل الخروج من المونديال أمام النرويج.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى توصل أرسنال لاتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، إلا أن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بالتوصل لاتفاق مع نيوكاسل حول قيمة الانتقال.

وبذلك، أصبح برونو جيماريش الهدف الرئيسي لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، رغم تمسك نيوكاسل باستمرار أحد أبرز نجومه.

أرسنال نيوكاسل برونو جيماريش
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