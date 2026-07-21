موندو: برشلونة يحسم صفقة جيسي بيسيو جناح كلوب بروج

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

جيسي بيسيو جناح كلوب بروج

حسم نادي برشلونة تعاقده مع الجناح الشاب جيسي بيسيو قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، وذلك بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن ضم كريم أديمي.

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن برشلونة وكلوب بروج يتبادلان المستندات الأخيرة لإتمام الصفقة، التي تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصول النادي البلجيكي على 20% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب.

من جانبه، أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا، يوم الثلاثاء، أن أديمي، العائد من المشاركة في كأس العالم، سيوقع عقوده ويُقدم رسميًا لاعبًا للفريق يوم الأربعاء، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المفاوضات لضم بيسيو لاعب منتخب شباب بلجيكا استمرت لعدة أشهر، حيث سافر المدير الرياضي ديكو ورئيس قسم الكشافين جواو أمارال إلى بلجيكا لبدء المحادثات، في إشارة إلى أهمية الصفقة بالنسبة للنادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن كلوب بروج كان يطالب في البداية بالحصول على نحو 8.5 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن ينجح برشلونة في تخفيض المقابل المالي مقابل منح النادي البلجيكي نسبة من إعادة البيع.

ولم يشارك بيسيو، البالغ من العمر 18 عامًا، في أي مباراة مع الفريق الأول لكلوب بروج، كما توترت علاقته بالنادي في الأشهر الأخيرة، بعدما استُبعد من قائمة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، في إشارة إلى اقتراب رحيله.

وتندرج صفقة بيسيو ضمن استراتيجية برشلونة في التعاقد مع المواهب الشابة إلى جانب تدعيم الفريق بعناصر جاهزة.

وكان النادي قد تعاقد هذا الصيف مع أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل يونايتد مقابل 68 مليون جنيه إسترليني، كما بات على أعتاب ضم كريم أديمي، وكلاهما مرشحان للمنافسة على مكان أساسي.

أما بيسيو، فيمثل مشروعًا طويل الأمد، إذ يبلغ طوله 1.85 مترًا، ويتميز بإمكانات فنية وبدنية كبيرة، ويُنظر إليه كاستثمار للمستقبل أكثر من كونه إضافة فورية للفريق الأول.

وبحسب التقرير، فإن ترتيب اللاعبين في مركز الجناح الأيسر يضع بيسيو خلف كل من رافينيا وأنتوني جوردون، لذلك لا يُتوقع أن يحصل على دقائق كثيرة مع الفريق الأول في الوقت الحالي.

وتتمثل خطة برشلونة في تطوير اللاعب مع الفريق الرديف، مع منحه فرصًا للمشاركة مع الفريق الأول عند الحاجة.

ويواصل ديكو وجواو أمارال تنفيذ سياسة تعتمد على ضم المواهب الشابة ذات الإمكانات العالية، سواء لتصعيدها إلى الفريق الأول مستقبلًا أو لتحقيق عائد مالي كبير من بيعها لاحقًا.

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