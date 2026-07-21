المغرب الفاسي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة

كشف عمر بنيس رئيس الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم سفيان بنجديدة.

وأعلن الأهلي تعاقده مع بنجديدة بشكل رسمي قادما من صفوف المغرب الفاسي

وقال عمر بنيس، رئيس الشركة الرياضية بنادي المغرب الفاسي: "تابعنا سفيان بنجديدة قبل انطلاق الموسم الماضي، ونجحنا في إقناعه بالانضمام إلى الفريق، رغم الظروف والمشكلات التي كان يعاني منها النادي. سفيان لاعب رائع للغاية، ويتمتع بالالتزام والاحترافية".

وأوضح "قضيت حياتي في التفاوض. الأهلي كان يقدم عروضا شفهية لم تكن تعجبني، فاستفززتهم إعلاميا عندما قلت: لماذا ينتقل لاعبنا إلى ناد يلعب في كأس الكونفدرالية، بينما نحن سنشارك في دوري أبطال إفريقيا؟ وبعدها مباشرة وصلني العرض الرسمي".

وأتم تصريحاته "راتب بن جديدة في الأهلي يعادل تقريبا مجموع رواتب أكبر ثلاثة أندية في المغرب، لذلك لا يمكن أن أقف في طريق لاعب سيتضاعف راتبه خمس أو ست مرات".

ويعد المهاجم المغربي هو ثالث صفقات الأهلي بعد ثنائي إنبي علي محمود، وأقطاي عبد الله.

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدفا.

وخاض سفيان بنجديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان لبنجديدة رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.