بعد 6 سنوات.. الجزائري توجاي يرحل عن الترجي
الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 17:54
كتب : FilGoal
أنهى الجزائري محمد أمين توجاي رحلته مع نادي الترجي التونسي بعد 6 سنوات.
محمد أمين توغاي
النادي : الترجي
ويلعب توجاي في صفوف الترجي منذ صيف 2020 قادما من نصر حسين داي الجزائري.
وأعلن الترجي بشكل رسمي رحيل محمد أمين توجاي عن صفوفه.
وانتهى تعاقد توجاي مع الترجي بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.
فيما ذكرت تقارير جزائرية أن توجاي اقترب من الانتقال لنادي اهلي طرابلس في صفقة انتقال حر.
وخاض توجاي مع الترجي 173 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.
وتوج صاحب الـ26 عاما مع الترجي بخسمة ألقاب للدوري التونسي.
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