سالم الدوسري يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 17:15

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد أوروجواي

أجرى سالم الدوسري قائد الهلال يوم الثلاثاء عملية جراحية ناجحة على موضع إصابته في وتر الركبة.

وأفاد النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "أجرى سالم الدوسري عملية جراحية على موضع إصابته في وتر الركبة، تكللت، ولله الحمد، بالنجاح، صباح اليوم في فنلندا".

وتقرر أن يبدأ سالم الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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وكان الهلال قد أعلن يوم 10 يوليو الجاري أن الدوسري يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

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إلى ذلك، ذكرت جريدة عكاظ قبل أيام أن إدارة الهلال أبلغت سالم الدوسري بأن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق لا يضعه ضمن خياراته الأساسية للموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن الإدارة أكدت للدوسري أن القرار النهائي بشأن مستقبله متروك له.

وذلك سواء بالاستمرار مع الهلال وتقبل الدور الذي حدده الجهاز الفني، أو دراسة العروض والانتقال إلى فريق آخر هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن سالم الدوسري لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

إذ يواصل تقييم الخيارات المتاحة أمامه قبل حسم مستقبله خلال الأيام القادمة.

وذلك في ظل المتغيرات الفنية التي يشهدها الفريق مع انطلاق الموسم الثاني مع إنزاجي.

وأوضحت تقارير أن سالم - 34 عامًا - قرر الاستمرار، وقيادة الأخضر في المنافسات المقبلة، التي يأتي في مقدمتها بطولتا خليجي 27، وكأس آسيا، وتستضيفها السعودية في سبتمبر ويناير المقبلين.

وغاب سالم عن التسجيل مع الصقور في مونديال 2026، بعد أن لعب 90 دقيقة أمام أوروجواي 1ـ1.

ومثلها أمام إسبانيا، كما شارك في 66 دقيقة أمام كاب فيردي.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال منحت سالم وبقية اللاعبين الدوليين إجازة خاصة لمدة 18 يومًا، بعد نهاية المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

وسجل سالم مواجهته الـ111 الدولية بعد مشاركته الأخيرة ضد كاب فيردي.

فيما يعد الهداف الثامن في تاريخ المنتخب السعودي، بـ26 هدفًا.

الهلال سالم الدوسري
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