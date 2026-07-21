اتحاد الكرة يعلن أسماء المرشحين لعضوية رابطة الأندية

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 17:08

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2026/2027.

وتقدمت الأندية بمرشحيها لخوض انتخابات الرابطة خلال الفترة الماضي.

وجاءت أسماء المرشحين للعضوية كالتالي:

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أحمد دياب

إبراهيم الكفراوي

خالد رفعت

خالد شكري

محمد شعبان الخولي.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع انتخاب مجلس إدارة رابطة الاندية والمقرر إقامته يوم الإثنين المقبل والموافق 27 يوليو في تمام الخامسة مساء بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

وتُسفر الانتخابات المقرر إقامتها يوم 27 عن مجلس إدارة الرابطة للموسم الرياضي 2026/2027.

ولم يتم الإعلان عن موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري حتى الآن.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

ويترأس أحمد دياب رابطة الأندية منذ تدشينها عام 2021.

وتتولى رابطة الأندية المصرية إدارة وتنظيم مسابقات كرة القدم المحلية وعلى رأسها الدوري المصري وكأس الرابطة.

ويقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.

اتحاد الكرة الدوري المصري رابطة الأندية
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