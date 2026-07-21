يد - أولمبياكوس يعلن ضم كريم هنداوي

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني تعاقده رسميًا مع الحارس المصري كريم هنداوي، لينضم إلى صفوف فريق كرة اليد للرجال استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر النادي اليوناني بيانًا رسميًا أعلن خلاله توقيع هنداوي على عقده الجديد، مؤكدًا انضمام الحارس الدولي المصري إلى قائمة الفريق.

ووصف أولمبياكوس حارسه الجديد بأنه أحد أبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر، مشيرًا إلى امتلاكه مسيرة حافلة وخبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، إلى جانب مشاركاته في كبرى البطولات الدولية مع المنتخب المصري، فضلًا عن اللعب في عدد من أقوى الدوريات الأوروبية.

ويملك كريم هنداوي مسيرة دولية طويلة مع منتخب مصر، إذ شارك في عدة نسخ من بطولة العالم، وكان أحد عناصر المنتخب المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية أكثر من مرة، كما ساهم في احتلال الفراعنة المركز السابع في بطولة العالم 2021، وهو أفضل مركز يحققه المنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وسبق لهنداوي الاحتراف في عدة أندية خارج مصر، أبرزها بشكتاش ودوبروجا سود كونستانتسا الروماني ويوروفارم المقدوني وفيتسلر الألماني.

وكانت المحطة الأخيرة لهنداوي مع فريق الاتحاد الليبي.