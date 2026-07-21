بذكرى نهائي الأبطال 2007.. ميلان يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027

أعلن نادي ميلان عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة بوما.

وكشف ميلان يوم الثلاثاء عن القميص الجديد المكون من اللون الأبيض.

واستوحى ميلان القميص من قميصه الأبيض الذي فاز به في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 ضد ليفربول.

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي فريقي الرجال والسيدات، إلى جانب بطل موقعة 2007 فيليبو إنزاجي.

وسيظهر القميص الجديد لأول مرة في مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد.

وعلق النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "بعد اسطنبول، هناك دائمًا أثينا".

التتويج بلقب 2007 جاء بعد عامين من الخسارة أمام ليفربول في نهائي 2005 بركلات الترجيح.

وصُنع القميص الأصلي من نسيج ULTRAWEAVE، وهو نسيج فائق الخفة ودقيق الحياكة، مصمم خصيصًا لحرية الحركة.

بالإضافة إلى تقنيتي dryCELL وThermoAdapt للتحكم في التعرق وتنظيم حرارة الجسم.