خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش لاعب المقاولون

تلقى نادي المقاولون العرب عرضا إماراتيا لضم لاعبه عمر الوحش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن العروبة تقدم بعرض رسمي لضم عمر الوحش، وينتظر حاليا رد المقاولون العرب من أجل حسم الصفقة.

ويتواجد نادي العروبة بدوري الدرجة الثانية الإماراتي.

عمر الوحش انضم للمقاولون العرب في بداية الموسم الماضي قادما من الاتحاد السكندري.

صاحب الـ 31 عاما شارك في 35 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص المقاولون وسجل هدفا.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بوجود عرض من دبا الحصن الإماراتي للتعاقد مع اللاعب.

المقاولون أنهى الدوري المصري خلال الموسم الماضي بالمركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط.

وتمكن المقاولون من تفادي الهبوط لدوري المحترفين بعد موسم واحد من صعوده.

وبدأ الوحش مشواره في 2014 مع الإسماعيلي وأعير لمصر للمقاصة وعقب 9 مواسم انضم للاتحاد السكندري ومنه لذئاب الجبل.