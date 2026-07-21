فليك يرفع حدة تدريبات برشلونة ويركز على الجانب البدني.. وأراوخو ينضم

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 16:05

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

رفع هانز فليك مدرب برشلونة من حدة التدريبات في بداية الأسبوع الثاني من استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وفقا لجريدة موندو ديبورتيفو.

وبدأ برشلونة استعدادته للموسم الجديد منذ الأسبوع الماضي، بتواجد حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر مع الفريق الأول تحت قيادة فليك.

وأوضح التقرير أن فليك قرر بمساعدة مدرب اللياقة البدنية الجديد بنيامين كوجل تكثيف الحصة التدريبية الثانية يوم الاثنين مع التركيز بشكل كبير على الجانب البدني.

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واستمر التركيز على الجانب البدني في تدريب الثلاثاء.

ويخوض فريق برشلونة حصتين تدريبتين يوم الأربعاء.

وشهدت التدريبات عودة رونالد أراوخو إلى الفريق بعد عودته من المشاركة في كأس العالم مع منتخب أوروجواي.

من المقرر أن يعود اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في كأس العالم إلى الفريق تدريجيا.

كشفت جريدة موندو ديبورتيفو عن برنامج برشلونة التحضيري استعدادًا لموسم 2026-2027.

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني الذي حققه في الموسمين الماضيين.

وجاء برنامج برشلونة على النحو التالي:

- 24 يوليو: مباراة ودية أمام فريق أوروبا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية

- من 27 يوليو إلى 3 أغسطس: معسكر تدريبي في إنجلترا.

- 31 يوليو: مباراة ودية أمام برمنجهام سيتي.

- 8 أغسطس: مباراتان وديتان أمام أودينيزي ونوتنجهام فورست.

- 19 أغسطس: كأس خوان جامبر، ومن المرجح أن تكون أمام الأهلي.

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وكان حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة قد فضل عدم الحصول على أي فترة راحة عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

إذ سافر المهاجم الشاب إلى إسبانيا للانضمام مباشرة إلى معسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد، رافضا الحصول على إجازة بعد مشاركته مع منتخب مصر في المونديال.

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ويأتي قرار حمزة عبد الكريم في ظل رغبته في الوجود منذ اليوم الأول من فترة الإعداد، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

وقرر فليك الاعتماد على حمزة عبد الكريم وبعض الشباب في دعم الفريق الأول بفترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2026-2027.

وجاءت مشاركة حمزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتزيد من أسهمه داخل برشلونة، بعدما شارك في 4 مباريات خلال البطولة.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.

برشلونة هانز فليك رونالد أراوخو
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