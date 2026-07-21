سبورت: برشلونة سيتحرك لضم لابورت بعد تألقه في كأس العالم

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 15:23

كتب : FilGoal

إيمريك لابورت

بدأ برشلونة خطواته الأولى لاستكشاف إمكانية التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تستعد للتواصل مع ممثلي لابورت خلال الأيام أو الساعات المقبلة، من أجل التعرف على موقفه من الرحيل وإمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويرى مسؤولو برشلونة أن لابورت يمثل خيارًا مناسبًا لتدعيم الخط الخلفي، نظرًا لكونه مدافعًا أعسر، ويتمتع بخبرة كبيرة إلى جانب قدرته على اللعب بالكرة من الخلف، فضلًا عن أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تقل عن 15 مليون يورو، وهو ما يجعل الصفقة مغرية من الناحية الاقتصادية.

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وأشار التقرير إلى أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة تابع مباريات عدة للمنتخب الإسباني في كأس العالم عن قرب، وأبدى إعجابه بالمستوى الذي قدمه صاحب الـ32 عامًا، معتبرًا أنه لا يزال قادرًا على العطاء لعدة مواسم على أعلى مستوى.

وشكل لابورت ثنائيًا دفاعيًا قويًا مع باو كوبارسي خلال البطولة، وكان أحد أبرز أسباب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، بعدما ظهر الخط الخلفي بأداء دفاعي صلب طوال المنافسات.

كما يستند برشلونة إلى نجاح تجربة إينيجو مارتينيز، الذي انضم وسط شكوك كبيرة قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق، وهو ما يمنح الإدارة ثقة إضافية في فكرة التعاقد مع مدافع يملك الخبرة والجودة مثل لابورت.

وأوضح التقرير أن الاتصالات الحالية تأتي في إطار جس النبض فقط، على أن يحسم ديكو موقفه النهائي بعد اجتماعه مع ممثلي اللاعب، لتحديد ما إذا كان برشلونة سيتقدم بخطوات رسمية لإتمام الصفقة أو يكتفي بالاستفسار الأولي.

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