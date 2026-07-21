كأس العالم - في المركز 21.. مهند لاشين أفضل لاعبي مصر بالجانب الدفاعي خلال المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقييمات لاعبي كأس العالم 2026.

وتنقسم التقييمات إلى 3 قوائم، الأفضل في الهجوم والدفاع والجانب الإبداعي.

ويتواجد مهند لاشين في المركز الـ 21 ضمن أفضل اللاعبين في الجانب الدفاعي بكأس العالم وفي المركز الأول بين لاعبي مصر.

بينما ياسر إبراهيم ورامي ربيعة خلف لاشين.

وجاءت مراكز لاعبي مصر في الجانب الدفاعي بين جميع اللاعبين في كأس العالم كالتالي:

21- مهند لاشين.

36- ياسر إبراهيم.

57- رامي ربيعة.

94- حمدي فتحي.

139- محمد هاني.

142- إمام عاشور.

159- مصطفى زيكو.

164- مروان عطية.

236- عمر مرموش.

240- محمود حسن تريزيجيه.

250- محمد صلاح.

ووصل منتخب مصر لدور الـ 16 في كأس العالم، قبل أن يخرج بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.