كأس العالم - في المركز 26.. صلاح أفضل لاعب مصري بالجانب الإبداعي خلال المونديال

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

مصر - الأرجنتين - محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقييمات لاعبي كأس العالم 2026.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

مصر

وتنقسم التقييمات إلى 3 قوائم، الأفضل في الهجوم والدفاع والجانب الإبداعي.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ 26 بقائمة أفضل اللاعبين بالجانب الإبداعي بين جميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026، وفي صدارة اللاعبين المصريين.

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بينما يأتي عمر مرموش ومروان عطية خلف صلاح.

وجاءت مراكز اللاعبين المصريين بالجانب الإبداعي في كأس العالم كالتالي:

26- محمد صلاح.

62- عمر مرموش.

72- مروان عطية.

85- محمد هاني.

99- مصطفى زيكو.

113- إمام عاشور.

131 محمود حسن تريزيجيه.

202- مهند لاشين.

264 رامي ربيعة.

293 حمدي فتحي.

318- ياسر إبراهيم

ووصل منتخب مصر لدور الـ 16 في كأس العالم، قبل أن يخرج بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026.
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