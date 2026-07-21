تقرير: كونسيساو أبرز مرشح لتدريب منتخب بلجيكا

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - مدرب بورتو

أصبح البرتغالي سيرجيو كونسيساو أحد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب بلجيكا، حسب ساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

يوم الاثنين، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عدم تمديد تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا مدرب الشياطين الحمر.

وأوضح تافوليري أن المفاوضات بدأت بين بين ممثلي المدرب البرتغالي والاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم.

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وأضاف أن كونسيساو لم يتحدث بشكل شخصي مع مسؤولي الاتحاد البلجيكي حتى الآن.

كونسيساو يُعد أحد أبرز الخيارات المطروحة لدى الاتحاد البلجيكي، إلى جانب مارك فان بوميل، وفقا لتافوليري.

كونسيساو - 51 عامًا - رحل الشهر الماضي عن تدريب اتحاد جدة السعودي.

وودعت بلجيكا كأس العالم 2026 من ربع النهائي على يد إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية.

وأفاد الاتحاد البلجيكي في بيان: "لن يمدد رودي جارسيا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم العقد الذي ينتهي في 31 يوليو 2026".

وتولى رودي جارسيا منصب المدير الفني للمنتخب البلجيكي في 1 فبراير 2025، خلفًا لدومينيكو تيديسكو.

وتحت قيادته الفنية، ضمن منتخب بلجيكا البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، كما تأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي المونديال، ودّع المنتخب البلجيكي البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام إسبانيا، التي تُوجت لاحقًا بلقب كأس العالم.

وقال المدير الرياضي فينسنت مانارت: "لا شك أن رودي جارسيا لعب دورًا محوريًا في إعادة منتخب بلجيكا إلى الطريق الصحيح".

وأضاف "لقد تولى المهمة في ظروف رياضية ومالية صعبة، وبفضل التزامه وخبرته، استعاد الفريق تماسكه وحقق نتيجة مميزة في آخر نسخة من كأس العالم".

وأتم "أعمل حاليا على التحضير لمرحلة جديدة، تتضمن تعيين مدرب جديد للمنتخب".

وقال رودي جارسيا: "بعد مناقشات مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قررنا عدم تمديد الرحلة المميزة التي جمعتنا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".

وتابع "أغادر بلجيكا وهي في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. أشكر مجموعتي الرائعة من اللاعبين، والمدير الرياضي فينسنت مانارت، والجماهير التي ساندتنا طوال مشوارنا في كأس العالم".

وأتم "أتمنى لبلجيكا كل النجاح في مواصلة عملية تجديد الأجيال التي كنت فخورًا بالمساهمة في إطلاقها".

وتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب مصر ونيوزيلندا وإيران.

واحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مصر.

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