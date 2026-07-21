لابورتا يكشف موعد الإعلان عن صفقة أديمي

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

كريم أديمي - فلومينينسي ضد دورتموند

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة موعد الإعلان عن ضم كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند.

قبل أيام، اجتاز أديمي الكشف الطبي مع برشلونة تمهيدا للانضمام للبلوجرانا هذا الصيف.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين لدى عودته إلى إسبانيا: "سنعلن عن التعاقد مع كريم أديمي يوم الأربعاء".

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وكان من المتوقع أن يعلن برشلونة عن الصفقة يوم الخميس الماضي، على أن ينضم أديمي إلى تدريبات برشلونة يوم الجمعة، لكن تواجد لابورتا في الولايات المتحدة أجل الإعلان عن الصفقة.

ووصل أديمي إلى كتالونيا يوم الأربعاء الماضي بعدما اتفق برشلونة مع دورتموند على ضم اللاعب.

وفقا للتقارير ستصل قيمة الصفقة لـ 22 مليون يورو بالإضافة لمكافآت بقيمة 7 ملايين يور.

وانضم أديمي صاحب الأصول النيجيرية إلى دورتموند في 2022 من سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو.

وخاض اللاعب 146 مباراة بقميص الأصفر والأسود سجل 36 هدفا وصنع 25 في جميع المسابقات ولم يتوج بأي لقب.

أديمي الذي يشغل مركزي الجناح والمهاجم 312 مباراة في مسيرته سجل خلالها 107 هدفا و66 تمريرة حاسمة.

برشلونة بوروسيا دورتموند كريم أديمي
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