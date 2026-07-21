أبها يتوصل لاتفاق مع الهلال من أجل ضم جناحه.. والإعلان وشيك

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن إدارة نادي أبها توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي الهلال من أجل استعارة اللاعب عبد الكريم دارسي.

وسيلعب دراسي لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنَّ إدارة الهلال تهدف إلى منح دارسي فرصة للمشاركة لاعبًا أساسيًّا في نادٍ آخر الموسم الجديد، بعد أن قلت حظوظه بالفريق الأزرق.

وانتقل دارسي إلى صفوف الهلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، قادمًا من أهلي جدة.

وأوضحت التقارير أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال وافق على رحيل عبد الكريم دراسي من الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذلك لعدم الحاجة لجهوده خلال الموسم القادم.

وانضم دراسي إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي، قادما من أهلي جدة، لكن لم يثبت نفسه في صفوف الفريق، إذ شارك في 28 مباراة الموسم المنصرم، معظمها كبديل.