كأس العالم - بالمركز 28.. إمام عاشور أفضل لاعب مصري في الجانب الهجومي بالمونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقييمات لاعبي كأس العالم 2026.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

وتنقسم التقييمات إلى 3 قوائم، الأفضل في الهجوم والدفاع والجانب الإبداعي.

ويتواجد إمام عاشور في المركز 28 بقائمة أفضل اللاعبين في الجانب الهجومي بالبطولة، وكأفضل لاعب مصري بنفس الجانب.

بينما يأتي مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومحمد صلاح خلفه.

وجاءت مراكز لاعبي منتخب مصر بقائمة أفضل اللاعبين في الجانب الهجومي كالتالي:

28- إمام عاشور.

30- مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

49- محمد صلاح.

57- ياسر إبراهيم.

61- محمود حسن تريزيجيه.

128- عمر مرموش.

132- مروان عطية.

144- محمد هاني.

173- مهند لاشين.

175- رامي ربيعة.

ووصل منتخب مصر لدور الـ 16 في كأس العالم، قبل أن يخرج بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.