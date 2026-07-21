النصر يؤجل الإعلان عن قائمة الراحلين.. وأندية الدوري السعودي تنتظر

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر بطل الدوري السعودي

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر، قرر تأجيل اختيار أسماء اللاعبين الذين سيغادرون الفريق بنظام الإعارة أو الانتقال هذا الموسم، حتى نهاية المعسكر الإعدادي المقام حالياً في البرتغال.

وذلك بسبب رغبته في متابعة جميع اللاعبين وتقييم مستوياتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الأسماء المغادرة.

وذكر التقرير أن إدارة النصر تلقت خلال الفترة الماضية عدة استفسارات من أندية في الدوري السعودي حول عدد من اللاعبين المتوقع مغادرتهم، إلا أن الأندية لم تتقدم حتى الآن بخطابات رسمية، بانتظار حسم قائمة اللاعبين الذين سيقرر الجهاز الفني عدم حاجته إلى خدماتهم.

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وكان النصر أعلن إعارة اللاعب جون دوران إلى نادي بنفيكا البرتغالي، مع أحقية النادي البرتغالي في شراء عقده، في أولى حالات مغادرة اللاعبين للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي شأن آخر، طالب الجهاز الطبي في النصر إخضاع الإسباني مارتينيز لبرنامج علاجي في الرياض.

على أن يتم تقييم وضعه الطبي قبل تحديد إمكانية مغادرته للالتحاق بمعسكر الفريق في البرتغال من عدمها.

ولم يتحدد حتى الآن موعد مغادرة اللاعب للالتحاق ببعثة النصر، في انتظار نتائج التقييم الطبي وتوصية الجهاز الطبي بشأن حالته وبرنامجه العلاجي.

النصر
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