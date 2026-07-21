كأس العالم - أثليتك: رودري خارج ضمن خطط ريال مدريد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد لا ينوي ضم رودري لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي هذا الصيف.

وقاد رودري منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2026، بالفوز في النهائي على الأرجنتين بهدف.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد لا تضع رودري ضمن خططها لتدعيم الفريق.

ورغم إتمام عدة صفقات هذا الصيف، بقيادة المدرب الجديد القديم جوزيه مورينيو، غير أن ريال مدريد لا ينوي ضم رودري، حسب التقرير.

وتعاقد الفريق الملكي مع مارك كوكوريا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا هذا الصيف.

على عكس ذلك، ذكرت جريدة سبورت قبل أيام أن مورينيو يرى أن الفريق بحاجة إلى لاعب وسط بقدرة على اللعب بلمسات قليلة وتنظيم الإيقاع، وهي من أبرز مميزات رودري البالغ من العمر 30 عاما.

كما أوضح التقرير أن اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة بعد 7 مواسم مع مانشستر سيتي، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى 2027.