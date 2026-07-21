كأس العالم - أثليتك: رودري خارج خطط ريال مدريد

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

رودري أفضل لاعب في كأس العالم

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد لا ينوي ضم رودري لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي هذا الصيف.

وقاد رودري منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2026، بالفوز في النهائي على الأرجنتين بهدف.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد لا تضع رودري ضمن خططها لتدعيم الفريق.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - نوير بالمركز الأخير.. مصطفى شوبير ثامن أفضل حارس في المونديال يوفنتوس يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027 كأس العالم - فيفا يكشف عن أسوأ اللاعبين تقييما في البطولة كأس العالم - رودري دفاعيا ومبابي هجوميا.. فيفا يعلن عن قوائم الأفضل في البطولة

ورغم إتمام عدة صفقات هذا الصيف، بقيادة المدرب الجديد القديم جوزيه مورينيو، غير أن ريال مدريد لا ينوي ضم رودري، حسب التقرير.

وتعاقد الفريق الملكي مع مارك كوكوريا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا هذا الصيف.

على عكس ذلك، ذكرت جريدة سبورت قبل أيام أن مورينيو يرى أن الفريق بحاجة إلى لاعب وسط بقدرة على اللعب بلمسات قليلة وتنظيم الإيقاع، وهي من أبرز مميزات رودري البالغ من العمر 30 عاما.

كما أوضح التقرير أن اللاعب لا يمانع خوض تجربة جديدة بعد 7 مواسم مع مانشستر سيتي، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى 2027.

ريال مدريد رودري
نرشح لكم
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع خالد النبريص لابورتا يكشف موعد الإعلان عن صفقة أديمي أبها يتوصل لاتفاق مع الهلال من أجل ضم جناحه.. والإعلان وشيك بنفيكا يعلن التعاقد مع جون دوران تقرير: أستون فيلا ونيوكاسل يراقبان نجم المغرب جارديان: مانشستر يونايتد يحدد هدفه لتدعيم الجبهة اليسرى موندو: اجتماع حاسم بين برشلونة وفيران توريس الهلال السعودي يضم الظهير الأيمن محمد الصرنوخ
أخر الأخبار
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع خالد النبريص 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: اتجاه في كاف لقبول مقترح زيادة عدد الأندية بالبطولات القارية 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم - في المركز 21.. مهند لاشين أفضل لاعبي مصر بالجانب الدفاعي خلال المونديال ساعة | في المونديال
كأس العالم - في المركز 26.. صلاح أفضل لاعب مصري بالجانب الإبداعي خلال المونديال ساعة | في المونديال
تقرير: كونسيساو أبرز مرشح لتدريب منتخب بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا يكشف موعد الإعلان عن صفقة أديمي ساعة | ميركاتو
أبها يتوصل لاتفاق مع الهلال من أجل ضم جناحه.. والإعلان وشيك ساعة | ميركاتو
كأس العالم - بالمركز 28.. إمام عاشور أفضل لاعب مصري في الجانب الهجومي بالمونديال ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 3 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات