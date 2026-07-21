كأس العالم - نوير بالمركز الأخير.. مصطفى شوبير ثامن أفضل حارس في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم أفضل حراس المرمى في كأس العالم 2026 من حيث التقييم.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي

وشهدت القائمة تواجد مصطفى شوبير بالمركز الثامن من حيث تقييم الدفاع عن مرماه.

وحصل شوبير على تقييم7.76 ليأتي في المركز الثامن بفارق بسيط عن أورلاندو جيل حارس باراوجواي صاحب المركز السابع.

في الصدارة جاء ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال، بينما جاء أوناي سيمون حارس إسبانيا بالمركز السادس رغم حصوله على جائزة أفضل حارس واستقباله هدفا وحيدا خلال البطولة.

وجاءت قائمة أفضل 10 حراس كالتالي:

1- ديوجو كوستا.

2- إيميليانو مارتينيز.

3- جوردان بيكفورد.

4- ياسين بونو.

5- جريجور كوبيل.

6- أوناي سيمون.

7- أورلاندو جيل.

8- مصطفى شوبير.

9- أوريان نيلاند.

10- مات فريس.

وجاء مانويل نوير في المركز الأخير من بين 28 حارس تم تقييمهم حسب موقع فيفا.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وحصلت إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.