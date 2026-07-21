كأس العالم - فيفا يكشف عن أسوأ اللاعبين تقييما في البطولة
الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 11:29
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم أفضل الاعبين في كأس العالم 2026 من حيث التقييم.
وينقسم التقيم إلى 3 فئات ب 3 قوائم مختلفة.
الفئات هي الهجوم والإبداع والدفاع.
ويقدم لكم FilGoal.com اسوأ لاعب في كل قائمة من القوائم التي كشف عنها فيفا.
أسوأ لاعب في التقييم الدفاعي هو أنتوني إيلانجا لاعب السويد في المركز 327.
اسوأ لاعب في تقييم الإبداع هو فولارين بالوجون مهاجم أمريكا في المركز 325.
اسوأ لاعب في التقييم الهجومي بكأس العالم هو ألان فرانكو لاعب الإكوادور.
وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.
وحصلت إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.
نرشح لكم
كأس العالم - نوير بالمركز الأخير.. مصطفى شوبير ثامن أفضل حارس في المونديال كأس العالم - رودري دفاعيا ومبابي هجوميا.. فيفا يعلن عن قوائم الأفضل في البطولة قلق في مانشستر يونايتد بسبب إصابة ليساندرو مارتينيز في نهائي كأس العالم فوكس سبورت: فيفا يحقق مع ثنائي الأرجنتين بسبب الاعتداء على لاعبي إسبانيا تقرير: أستون فيلا ونيوكاسل يراقبان نجم المغرب جارديان: مانشستر يونايتد يحدد هدفه لتدعيم الجبهة اليسرى موندو: اجتماع حاسم بين برشلونة وفيران توريس كأس العالم - هدف واحد وألف قرار.. كيف حلت إسبانيا معضلة الأرجنتين؟