كأس العالم - فيفا يكشف عن أسوأ اللاعبين تقييما في البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم أفضل الاعبين في كأس العالم 2026 من حيث التقييم.

وينقسم التقيم إلى 3 فئات ب 3 قوائم مختلفة.

الفئات هي الهجوم والإبداع والدفاع.

ويقدم لكم FilGoal.com اسوأ لاعب في كل قائمة من القوائم التي كشف عنها فيفا.

أسوأ لاعب في التقييم الدفاعي هو أنتوني إيلانجا لاعب السويد في المركز 327.

اسوأ لاعب في تقييم الإبداع هو فولارين بالوجون مهاجم أمريكا في المركز 325.

اسوأ لاعب في التقييم الهجومي بكأس العالم هو ألان فرانكو لاعب الإكوادور.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وحصلت إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.