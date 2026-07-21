كأس العالم - فيفا يكشف عن أسوأ اللاعبين تقييما في البطولة

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

مجسم كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم أفضل الاعبين في كأس العالم 2026 من حيث التقييم.

وينقسم التقيم إلى 3 فئات ب 3 قوائم مختلفة.

الفئات هي الهجوم والإبداع والدفاع.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رودري دفاعيا ومبابي هجوميا.. فيفا يعلن عن قوائم الأفضل في البطولة قلق في مانشستر يونايتد بسبب إصابة ليساندرو مارتينيز في نهائي كأس العالم كأس العالم - هدف واحد وألف قرار.. كيف حلت إسبانيا معضلة الأرجنتين؟ كأس العالم - "الألم كبير جدا".. رسالة من ميسي بعد خسارة الأرجنتين للنهائي

ويقدم لكم FilGoal.com اسوأ لاعب في كل قائمة من القوائم التي كشف عنها فيفا.

أسوأ لاعب في التقييم الدفاعي هو أنتوني إيلانجا لاعب السويد في المركز 327.

اسوأ لاعب في تقييم الإبداع هو فولارين بالوجون مهاجم أمريكا في المركز 325.

اسوأ لاعب في التقييم الهجومي بكأس العالم هو ألان فرانكو لاعب الإكوادور.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وحصلت إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.

أمريكا كأس العالم 2026 فولارين بالوجون
نرشح لكم
كأس العالم - نوير بالمركز الأخير.. مصطفى شوبير ثامن أفضل حارس في المونديال كأس العالم - رودري دفاعيا ومبابي هجوميا.. فيفا يعلن عن قوائم الأفضل في البطولة قلق في مانشستر يونايتد بسبب إصابة ليساندرو مارتينيز في نهائي كأس العالم فوكس سبورت: فيفا يحقق مع ثنائي الأرجنتين بسبب الاعتداء على لاعبي إسبانيا تقرير: أستون فيلا ونيوكاسل يراقبان نجم المغرب جارديان: مانشستر يونايتد يحدد هدفه لتدعيم الجبهة اليسرى موندو: اجتماع حاسم بين برشلونة وفيران توريس كأس العالم - هدف واحد وألف قرار.. كيف حلت إسبانيا معضلة الأرجنتين؟
أخر الأخبار
النصر يؤجل الإعلان عن قائمة الراحلين.. وأندية الدوري السعودي تنتظر 16 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم - أثليتك: رودري خارج ضمن خطط ريال مدريد 21 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - نوير بالمركز الأخير.. مصطفى شوبير ثامن أفضل حارس في المونديال 32 دقيقة | في المونديال
يوفنتوس يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - فيفا يكشف عن أسوأ اللاعبين تقييما في البطولة 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رودري دفاعيا ومبابي هجوميا.. فيفا يعلن عن قوائم الأفضل في البطولة 56 دقيقة | في المونديال
المغرب الفاسي: حاولنا ضم يوسف النصيري ولكن ساعة | سعودي في الجول
قلق في مانشستر يونايتد بسبب إصابة ليساندرو مارتينيز في نهائي كأس العالم 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 3 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات