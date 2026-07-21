كأس العالم - رودري دفاعيا ومبابي هجوميا.. فيفا يعلن عن قوائم الأفضل في البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أفضل اللاعبين في كأس العالم 2026.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكشف فيفا عن قائمة أفضل 10 لاعبين كتقييم خلال البطولة.

وينقسم التقييم إلى 3 خيارات يضيف كل خيارا منهم إلى اللاعبين ليعطي التقييم النهائي.

الخيارات هي الهجوم، والدفاع، والإبداع.

قائمة أفضل اللاعبين في الهجوم شهدت

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين هجوميين كالتالي:

1- كيليان مبابي.

2- جود بيلينجهام.

3- ليو ميسي.

4- إيرلنج هالاند.

5- عثمان ديمبيلي.

6- تشارلس دي كيتلاري.

7- فينيسيوس جونيور.

8- خوليان كوينونيس.

9- يوهان مانزامبي.

10- هاري كين.

بينما تصدر ميكيل أوليسي لاعب منتخب فرنسا والذي صنع 7 أهداف خلال البطولة قائمة أفضل اللاعبين في الإبداع.

وجاءت قائمة الإبداء كالتالي:

1- ميكيل أوليسي.

2- ليو ميسي.

3- كيليان مبابي.

4- جيريمي دوكو.

5- لامين يامال.

6- أنتوني جوردون.

7- ماركوس راشفورد.

8- أليكس باينا.

9- داني أولمو.

10- روبيرو ألفارادو.

أما في الدفاع، فجاء في المقدمة أفضل لاعبي كأس العالم رودري، وخط دفاع إسبانيا بالكامل.

وجاءت قائمة الدفاع بالكامل كالتالي:

1- رودري.

2- باو كوبارسي.

3- بيدرو بورو.

4- إيمريك لابورت.

5- لوك دي فوجيروليس.

6- كريستيان روميرو.

7- بيدري.

8- دافينسون سانشيز.

9- دايو أوباميكانو.

10- أوريلين تشواميني.

وحصل منتخب إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخه.