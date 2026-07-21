المغرب الفاسي: حاولنا ضم يوسف النصيري ولكن

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 11:10

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - فنربخشة

أوضح عبد الحق المراكشي، عضو لجنة الحكماء في نادي المغرب الفاسي، أنهم بحثوا إمكانية ضم المهاجم المغربي يوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة.

وقال المراكشي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "حدثت مفاوضات بالفعل من أجل ضم يوسف النصيري من نادي اتحاد جدة".

وأكمل "لكن حتى هذه اللحظة الراتب الذي يتقاضاه اللاعب يقف عائقًا أمام الصفقة".

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وأضاف "لا نستطيع أن ندفع الراتب الخاص به والذي يحصل عليه في الدوري السعودي".

وأكد المغربي بأنه في حال تنازل اللاعب عن ما يتقاضاه في الدوري السعودي قد يحدث شيئًا مختلفًا في هذه الصفقة.

وانضم يوسف النصيري إلى نادي اتحاد جدة يناير 2026 قادما من فنربخشة التركي.

وخاض خلال مسيرته مع النادي 18 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف ونجح في صناعة هدف وحيد.

اتحاد جدة يوسف النصيري المغرب الفاسي
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