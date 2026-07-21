قلق في مانشستر يونايتد بسبب إصابة ليساندرو مارتينيز في نهائي كأس العالم

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 00:47

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - الأرجنتين

تلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة بعدما تعرض مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لإصابة خلال خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان مارتينيز أحد أبرز عناصر المنتخب الأرجنتيني في البطولة، بعدما شارك أساسيًا في 7 من أصل 8 مباريات، لكن مشواره في النهائي انتهى مبكرًا بسبب الإصابة.

وشعر المدافع البالغ من العمر 28 عامًا بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن قرب نهاية الشوط الأول، وذلك بعد دقائق من ارتكابه مخالفة ضد ميكيل أويارزابال.

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ورغم محاولته استكمال اللقاء، فإنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، ليغادر الملعب في الدقيقة 44 ويحل نيكولاس أوتاميندي بدلًا منه.

وشهدت المباراة أيضًا إصابة كريستيان روميرو، إلى جانب طرد إنزو فرنانديز، قبل أن يسجل فيران توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي.

ومن المقرر أن يحصل مارتينيز على راحة لمدة 3 أسابيع قبل العودة إلى مانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة ذا صن، فإن مانشستر يونايتد لم يحدد حتى الآن برنامجًا خاصًا لتأهيل اللاعب، في انتظار الوقوف على حجم الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الأرجنتيني مرشح للمشاركة في المعسكر التدريبي للفريق في أيرلندا، الذي ينطلق في 8 أغسطس، لكن حجم مشاركته سيتحدد وفقًا لمدى تعافيه من إصابة الفخذ.

ويأمل مانشستر يونايتد ألا تكون الإصابة خطيرة، خاصة أن مارتينيز عانى من سلسلة طويلة من الإصابات منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من أياكس في صيف 2022.

فقد أنهى موسم 2022-2023 مبكرًا بسبب كسر في مشط القدم، قبل أن يخضع لجراحة جديدة في المكان نفسه، أبعدته عن جزء كبير من موسم 2023-2024.

كما تعرض لاحقًا لإصابات في الركبة وعضلة الساق، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الموسم التالي، ما أبعده عن الملاعب لمدة 9 أشهر.

وعاد مارتينيز إلى الملاعب في نوفمبر 2025، لكنه تعرض لإصابة جديدة في فبراير الماضي، تسببت في غيابه عن 8 مباريات قبل أن يعود للمشاركة في أبريل.

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