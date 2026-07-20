الـ 12.. مودرن سبورت يتعاقد مع وليد مصطفى

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

مودرن سبورت بيان

أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع وليد مصطفى لاعب فاركو السابق.

ولم يكشف الفريق عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وأصبح وليد مصطفى اللاعب رقم 12 الذي يضمه مودرن سبورت استعدادا للموسم الجديد.

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وشارك صاحب الـ 26 عاما في 33 مباراة بقميص فاركو خلال الموسم الماضي.

وضم الفريق كل من محمود الزنفلي من حارس مرمى حرس الحدود وكريم يحيى ظهير كهرباء الإسماعيلية السابق، وأدهم نبيل لاعب بيراميدز السابق ومحمد غريب "تيتو" من المريخ البورسعيدي.

كما ضم مصطفى جمال من نادي جي، والسيد صبحي من القناطر قادما من نادي العبور، ومحمود الحلواني لاعب حرس الحدود، وعبد الرحمن رزق "اللمبي" ويوسف علي ثنائي الإنتاج الحربي وكامل كابوريا لاعب روكسي.

ويقود المغربي محمد أمين بن هاشم تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا لأحمد سامي.

وبدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد بالفوز على القناطر الخيرية بنتيجة 6-1، ومن قبلها على النصر للتصدير بنتيجة 2-1.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط الموسم الماضي.

الدوري المصري فاركو وليد مصطفى مودرن سبورت
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