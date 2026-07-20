كما كشف في الجول - قناة الزمالك تعلن تعيين فوك رازوفيتش مدربا للفريق

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

فوك رازوفيتش

أعلنت قناة الزمالك التوصل لاتفاق مع فوك رازوفيتش كمدرب جديد للفريق.

ومن المقرر أن يصل رازوفيتش إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري لإتمام التعاقد بشكل رسمي والبدء في مسيرته مع الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تواجد رازوفيتش كأبرز المرشحين لتدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

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صاحب الـ 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2006 كمدرب مساعد لفريق بارتيزان الصربي.

وقاد تيليوبتيكس في 2011 في أول تجاربه كرجل أول.

وفي 2013 عاد رازوفيتش لتدريب بارتيزان ولكن كمدير فني بتجربة استمرت لمدة موسم.

كما سبق للمدرب الصربي قيادة فريق دينامو مينسك البيلاروسي في 2015.

رازوفيتش قاد أكثر من فريق في المنطقة العربية وكان أبرهم الفيصلي والفيحاء في السعودية والظفرة والوحدة وكلباء في الإمارات.

وسبق أن وصفه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال تقرير سابق بقاهر الكبار لقدرته على التغلب على الفرق الكبيرة بالدوري السعودي.

وخلال مسيرته توج رازوفيتش بالدوري الصربي مع بارتيزان 4 مرات سواء كمدير فني أو مساعد، وكأس صربيا مرتين وكأس السعودية مرة مع الفيحاء.

التجربة الأخيرة لرازوفيتش كانت مع اتحاد كلباء الإماراتي وخلالها لعب 48 مباراة، انتصر فيها الفريق 13 مرة وخسر في 22 وتعادل 13 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد اختيار المدرب الذي سيقود الفريق.

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