بنفيكا يعلن التعاقد مع جون دوران

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

توقيع جون دوران لـ بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا تعاقده مع جون دوران قادما من النصر السعودي.

وفقا لصحيفة أبولا البرتغالية فإن المهاجم الكولومبي سينضم لبنفيكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيتحمل النادي البرتغالي جزءا من راتب اللاعب الذي يبلغ 20 مليون يورو.

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وانضم دوران من أستون فيلا إلى النصر في يناير 2025 مقابل يفوق 70 مليون يورو.

وارتدى دوران قميص العالمي في 18 مباراة وسجل 12 هدفا، ثم انضم لصفوف فنربخشة التركي وزينيت سان بطرسبرج الروسي الموسم الماضي.

وخاض بقميص الفريقين الموسم الماضي 30 مباراة سجل خلالها 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.

صاحب الـ 22 عاما ارتبط اسمه من قبل للانضمام إلى بنفيكا من شيكاغو فاير الأمريكي لكن الصفقة لم تتم آنذاك في 2023.

وغاب دوران عن نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب كولومبيا إذ لم ينضم لقائمة نيستور لورينزو النهائية.

وضم النادي البرتغالي كل من جيورجي سوكادوف من شاختار الأوكراني وياكوب كيمينسكي من كولن الألماني وإنزو بيرنتشيا من أستون فيلا الإنجليزي وجابرييل إنديو من أتلتيك البرازيلي وكليمون لونجليه معارا من أتلتيكو مدريد.

بنفيكا النصر جون دوران
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