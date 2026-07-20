بنفيكا يعلن التعاقد مع جون دوران

أعلن نادي بنفيكا تعاقده مع جون دوران قادما من النصر السعودي.

وفقا لصحيفة أبولا البرتغالية فإن المهاجم الكولومبي سينضم لبنفيكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيتحمل النادي البرتغالي جزءا من راتب اللاعب الذي يبلغ 20 مليون يورو.

وانضم دوران من أستون فيلا إلى النصر في يناير 2025 مقابل يفوق 70 مليون يورو.

وارتدى دوران قميص العالمي في 18 مباراة وسجل 12 هدفا، ثم انضم لصفوف فنربخشة التركي وزينيت سان بطرسبرج الروسي الموسم الماضي.

وخاض بقميص الفريقين الموسم الماضي 30 مباراة سجل خلالها 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.

صاحب الـ 22 عاما ارتبط اسمه من قبل للانضمام إلى بنفيكا من شيكاغو فاير الأمريكي لكن الصفقة لم تتم آنذاك في 2023.

وغاب دوران عن نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب كولومبيا إذ لم ينضم لقائمة نيستور لورينزو النهائية.

وضم النادي البرتغالي كل من جيورجي سوكادوف من شاختار الأوكراني وياكوب كيمينسكي من كولن الألماني وإنزو بيرنتشيا من أستون فيلا الإنجليزي وجابرييل إنديو من أتلتيك البرازيلي وكليمون لونجليه معارا من أتلتيكو مدريد.