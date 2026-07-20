موندو: اجتماع حاسم بين برشلونة وفيران توريس

يستعد نادي برشلونة لعقد اجتماع مهم مع مهاجمه فيران توريس الأسبوع المقبل، من أجل حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق، في ظل اهتمام متزايد من باريس سان جيرمان بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك بعدما لعب توريس دور البطولة في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، إذ سجل هدف الفوز في شباك الأرجنتين خلال الوقت الإضافي من المباراة النهائية، عقب مشاركته بديلًا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، ترغب إدارة برشلونة في التعرف على موقف اللاعب ورغبته بشأن مستقبله، خاصة في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وأضافت الصحيفة أن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي يُعد من أبرز المعجبين بإمكانات توريس منذ فترة طويلة، بينما ترى إدارة برشلونة أن القيمة السوقية للاعب ارتفعت بشكل كبير بعد تألقه في كأس العالم.

ورغم أن برشلونة يعتبر توريس أحد العناصر المهمة في الفريق، فإن مستقبله لا يزال محل شك، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل.

وانضم توريس إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي في يناير 2022، ومنذ ذلك الحين خاض 207 مباريات بقميص الفريق، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 23 هدفًا.

وخلال موسم 2025-2026، شارك اللاعب في 49 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، بينها 16 هدفًا وتمريرتان حاسمتان في الدوري الإسباني.

وشهد الصيف الحالي رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد نهاية عقده، بينما قرر النادي عدم تفعيل بند شراء ماركوس راشفورد بشكل نهائي.

في المقابل، دعم برشلونة صفوفه بالتعاقد مع أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل يونايتد، كما بات قريبًا من ضم كريم أديمي من بوروسيا دورتموند.

ولا يزال النادي الكتالوني يسعى أيضًا للتعاقد مع جوليان ألفاريز، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار المهاجم الأرجنتيني ورفضه فكرة بيعه.

وأشار التقرير إلى أن نجاح برشلونة في ضم ألفاريز قد يكون عاملًا مؤثرًا في تحديد مستقبل فيران توريس داخل النادي.