كأس العالم - "الألم كبير جدا".. رسالة من ميسي بعد خسارة الأرجنتين للنهائي

يرى ليو ميسي نجم منتخب الأرجنتين أنه يشعر بألم كبير بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وخسرت الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 من إسبانيا بهدف دون رد.

وكتب ميسي عبر حسابه على إنستاجرام: "الألم كبير جدًا، وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم هذه الجراح. لكنني أحتفظ أيضًا بكل اللحظات الجميلة".

"بالمباريات التي قلبنا نتيجتها بعدما قدمنا كل ما لدينا، والتي ستبقى خالدة في الذاكرة، وبدعم شعب كامل، إلى جانب العمل والجهد الذي بذلته هذه المجموعة، استطعنا أن نكون مرة أخرى بين أفضل منتخبات العالم".

"اليوم قد يكون من الصعب تقدير ما حققناه، لكن هذه المجموعة وصلت إلى نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين".

"شكرًا جزيلًا من القلب على كل رسالة تهنئة ودعم. ومرة أخرى، نجحنا في الاتحاد كبلد واحد، ووقفنا جميعًا معًا، نتشارك الفخر الكبير بكوننا أرجنتينيين، كما أود أن أهنئ إسبانيا على الفوز بلقب البطولة".

وسجل ميسي 8 أهداف خلال البطولة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي هداف البطولة.