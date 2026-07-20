كأس العالم - "الألم كبير جدا".. رسالة من ميسي بعد خسارة الأرجنتين للنهائي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

يرى ليو ميسي نجم منتخب الأرجنتين أنه يشعر بألم كبير بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وخسرت الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 من إسبانيا بهدف دون رد.

وكتب ميسي عبر حسابه على إنستاجرام: "الألم كبير جدًا، وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تلتئم هذه الجراح. لكنني أحتفظ أيضًا بكل اللحظات الجميلة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رودري: أكن كل التقدير لـ ميسي وما تمكن من تحقيقه كأس العالم – مؤتمر سكالوني: ميسي أفضل لاعب على الإطلاق.. والخسارة تؤلمني في أعماق روحي كأس العالم - رودري أفضل لاعب في نسخة 2026.. تعرف على ترتيب ميسي كأس العالم – مبابي هداف مونديال 2026 متفوقا على ميسي

"بالمباريات التي قلبنا نتيجتها بعدما قدمنا كل ما لدينا، والتي ستبقى خالدة في الذاكرة، وبدعم شعب كامل، إلى جانب العمل والجهد الذي بذلته هذه المجموعة، استطعنا أن نكون مرة أخرى بين أفضل منتخبات العالم".

"اليوم قد يكون من الصعب تقدير ما حققناه، لكن هذه المجموعة وصلت إلى نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين".

"شكرًا جزيلًا من القلب على كل رسالة تهنئة ودعم. ومرة أخرى، نجحنا في الاتحاد كبلد واحد، ووقفنا جميعًا معًا، نتشارك الفخر الكبير بكوننا أرجنتينيين، كما أود أن أهنئ إسبانيا على الفوز بلقب البطولة".

وسجل ميسي 8 أهداف خلال البطولة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي هداف البطولة.

الأرجنتين ليو ميسي كأس العالم 2026
نرشح لكم
كأس العالم - هدف واحد وألف قرار.. كيف حلت إسبانيا معضلة الأرجنتين؟ رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: كأس العالم المقبل سيكون من 64 منتخبا تقرير: أستون فيلا يسعى لضم ثنائي تشيلسي بعد حسم صفقة روجرز ذا تايمز: تشيفيرين قاطع نهائي كأس العالم احتجاجا على قرارات فيفا كأس العالم - رسالة مؤثرة من جافي بعد التتويج باللقب فاناتيك: زوجة صلاح تلعب دورا محوريا في انتقاله لتركيا كأس العالم - أبطال المونديال يعودون إلى إسبانيا كأس العالم - نهاية رحلة رودي جارسيا مع بلجيكا
أخر الأخبار
كأس العالم - هدف واحد وألف قرار.. كيف حلت إسبانيا معضلة الأرجنتين؟ 10 دقيقة | في المونديال
مدرب الزمالك - فوك رازوفيتش.. من إرث بارتيزان إلى كتابة التاريخ مع الفيحاء ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - "الألم كبير جدا".. رسالة من ميسي بعد خسارة الأرجنتين للنهائي ساعة | في المونديال
رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: كأس العالم المقبل سيكون من 64 منتخبا ساعة | في المونديال
الهلال السعودي يضم الظهير الأيمن محمد الصرنوخ 2 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - وصفه فيفا بـ "قاهر الكبار".. الصربي فوك رازوفيتش أقرب المرشحين لتدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يضم موهبة توتنام تاينان تومبسون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يجدد عقد كونراد لايمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال