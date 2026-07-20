رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: كأس العالم المقبل سيكون من 64 منتخبا
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 21:07
كتب : FilGoal
كشف أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن زيادة عدد منتخبات كأس العالم بداية من النسخة المقبلة.
وكتب دومينيجيز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "المباراة القادمة في كأس العالم ستكون على أرضنا في أمريكا الجنوبية، وهي فرصة عظيمة للاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال في بطولة تضم 64 منتخبا".
وتقام بطولة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع إقامة مباراة واحدة في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.
ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا بداية من مونديال أمريكا.
وذلك بعد إقامة المونديال لسنوات طويلة بمشاركة 32 منتخبا.
وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.
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