الهلال السعودي يضم الظهير الأيمن محمد الصرنوخ
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 19:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع محمد الصرنوخ ظهير أيمن نادي الفتح.
ووقع اللاعب الشاب لمدة 5 مواسم مع الهلال مثلما أعلن النادي الأزرق.
وسينضم الصرنوخ البالغ من العمر 19 عاما إلى معسكر الهلال استعدادا للموسم الجديد والذي يقام في النمسا.
ويمتدُّ معسكر الأزرق في النمسا إلى 3 أغسطس المقبل.
ويتضمَّن تدريباتٍ صباحيةً ومسائيةً، ويتخلَّله أربعُ مواجهاتٍ تجريبية، بدءًا من الأحد.
ويلعب الهلال مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ثم مولودية الجزائري، 29 يوليو.
ويختتم التجارب أمام الأهلي القطري في اليوم الأخير من المعسكر.
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