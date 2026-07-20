خبر في الجول - وصفه فيفا بـ "قاهر الكبار".. الصربي فوك رازوفيتش أقرب المرشحين لتدريب الزمالك

اقترب الزمالك من حسم ملف مدربه الجديد الذي سيقود الفريق في موسم 2026/2027.

وعلم FilGoal.com أن الصربي فوك رازوفيتش أصبح أقرب المرشحين لتدريب الفريق.

ومن المرجح أن يحسم الزمالك ملف المدرب الجديد خلال 48 ساعة.

صاحب الـ 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2006 كمدرب مساعد لفريق بارتيزان الصربي.

وقاد تيليوبتيكس في 2011 في أول تجاربه كرجل أول.

وفي 2013 عاد رازوفيتش لتدريب بارتيزان ولكن كمدير فني بتجربة استمرت لمدة موسم.

كما سبق للمدرب الصربي قيادة فريق دينامو مينسك البيلاروسي في 2015.

رازوفيتش قاد أكثر من فريق في المنطقة العربية وكان أبرهم الفيصلي والفيحاء في السعودية والظفرة والوحدة وكلباء في الإمارات.

وسبق أن وصفه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال تقرير سابق بقاهر الكبار لقدرته على التغلب على الفرق الكبيرة بالدوري السعودي.

وخلال مسيرته توج رازوفيتش بالدوري الصربي مع بارتيزان 4 مرات سواء كمدير فني أو مساعد، وكأس صربيا مرتين وكأس السعودية مرة مع الفيحاء.

التجربة الأخيرة لرازوفيتش كانت مع اتحاد كلباء الإماراتي وخلالها لعب 48 مباراة، انتصر فيها الفريق 13 مرة وخسر في 22 وتعادل 13 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد اختيار المدرب الذي سيقود الفريق.