بايرن يجدد عقد كونراد لايمر

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 19:09

كتب : FilGoal

بايرن يجدد عقد كونراد لايمر

أعلن بايرن ميونيخ تجديد عقد لاعبه النمساوي كونراد لايمر.

كونراد ليمر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ووقع لايمر على عقد جديد لمدة 3 مواسم وحتى عام 2029.

وقال لايمر عبر موقع النادي: "بالنسبة لي، ارتداء قميص بايرن ميونيخ أمر مميز جدا، لطالما أكدت مدى سعادتي هنا ومدى استمتاعي بلعب كرة القدم مع هذا الفريق، شعرت بذلك منذ اليوم الأول لوصولي هنا".

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وتابع "أستطيع مساعدة الفريق في العديد من المراكز، وأريد أن أواصل تقديم كل ما لدي من أجل بايرن ميونيخ في كل ثانية، مع هذا الفريق كل شيء ممكن وأنا متحمس بالفعل لانطلاق الموسم من جديد".

لايمر انضم لبايرن ميونيخ في 2023 قادما من لايبزج.

ومنذ انضمامه، شارك لايمر في 136 مباراة بقميص بايرن وسجل 7 أهداف وصنع 21 آخرين.

وأسهم صاحب الـ 29 عاما في تتويج بايرن بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة وكأس السوبر الألماني مرة.

كونراد لايمر بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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