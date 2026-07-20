تقرير: أستون فيلا يسعى لضم ثنائي تشيلسي بعد حسم صفقة روجرز

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - تشيلسي

كشف موقع "تيم توك" أن أستون فيلا أجرى محادثات مع تشيلسي بشأن إمكانية التعاقد مع الثنائي نيكولاس جاكسون وأليخاندرو جارناتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح التقرير أن المناقشات جاءت على هامش المفاوضات الخاصة بانتقال مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ اللاعبين البريطانيين، إذ بدأ النادي الإنجليزي بالفعل في التخطيط لكيفية إعادة استثمار المقابل المالي المنتظر.

وأشار التقرير إلى أن جاكسون يعد الهدف الأول للمدرب أوناي إيمري، الذي سبق له العمل مع المهاجم السنغالي خلال فترة وجودهما مع فياريال.

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وقضى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف أن أستون فيلا استفسر أيضًا عن موقف جارناتشو من الرحيل، في ظل رغبة النادي في تدعيم خطه الهجومي قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب "تيم توك"، من المنتظر أن تتسارع المفاوضات الخاصة بضم جاكسون عقب الانتهاء من صفقة انتقال مورجان روجرز إلى تشيلسي، بينما لا يزال فيلا مهتمًا أيضًا بإضافة لاعب وسط جديد قبل غلق سوق الانتقالات.

تشيلسي أستون فيلا جارناتشو نيكولاس جاكسون
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