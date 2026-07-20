مصدر مقرب من إبراهيما نداي يكشف حقيقة اتفاقه مع الزمالك على حل أزمة مستحقاته

كشف مصدر مقرب من إبراهيما نداي عن حقيقة توصله لاتفاق مع الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة.

إبراهيما نداي النادي : الفيصلي الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما يتم تداوله عن إنهاء الأزمة وديا لا أساس له من الصحة، اللاعب لم يتوصل إلى أي اتفاق مع الزمالك حتى الآن".

وتابع "محامي نداي خاطب لجنتي التراخيص بالاتحاد المصري والإفريقي لإخطارهما بعدم تسوية مستحقات اللاعب".

وأضاف "نداي متمسك بالحصول على كامل حقوقه المالية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة".

جدير بالذكر أن الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات اللاعب والبالغة مليون و700 ألف دولار قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوتسيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.