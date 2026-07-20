مصدر مقرب من إبراهيما نداي يكشف حقيقة اتفاقه مع الزمالك على حل أزمة مستحقاته

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 18:05

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك - طلائع الجيش

كشف مصدر مقرب من إبراهيما نداي عن حقيقة توصله لاتفاق مع الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة.

إبراهيما نداي

النادي : الفيصلي

الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما يتم تداوله عن إنهاء الأزمة وديا لا أساس له من الصحة، اللاعب لم يتوصل إلى أي اتفاق مع الزمالك حتى الآن".

وتابع "محامي نداي خاطب لجنتي التراخيص بالاتحاد المصري والإفريقي لإخطارهما بعدم تسوية مستحقات اللاعب".

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: كاف يتجه لرفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح لعضوية رابطة الأندية مصدر مقرب من نداي لـ في الجول: الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لجدولة مستحقات اللاعب أبو ريدة: تعرضنا للظلم أمام الأرجنتين.. وطلب زيادة الأندية المصرية في بطولات إفريقيا

وأضاف "نداي متمسك بالحصول على كامل حقوقه المالية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة".

جدير بالذكر أن الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات اللاعب والبالغة مليون و700 ألف دولار قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوتسيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.

إبراهيما نداي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
"سعيد باللعب لنادي القرن".. رسالة سفيان بنجديدة بعد انضمامه إلى الأهلي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الملفات التي سيتم مناقشتها قبل مؤتمر موتسيبي تقرير: اتفاق بين إدارة الأهلي وأشرف داري لحين تعاقده مع ناد جديد جدو: لم نستغن عن رمضان صبحي.. ونبحث عن بديل مايلي تقرير مغربي: بسبب المقابل المالي.. الأهلي يرفض عرضا من الجيش الملكي لضم رضا سليم اتحاد الكرة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام استعدادًا للموسم الجديد الرياضية السعودية: الأهلي يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم إمام عاشور خبر في الجول - البلغاري إيفياليو بيتيف ينضم للمرشحين لتدريب الزمالك
أخر الأخبار
تقرير: أستون فيلا يسعى لضم ثنائي تشيلسي بعد حسم صفقة روجرز 9 دقيقة | في المونديال
تشيلسي يراقب موهبة سانتوس الجديدة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الكشف عن ملامح صفقة مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من إبراهيما نداي يكشف حقيقة اتفاقه مع الزمالك على حل أزمة مستحقاته 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - الأهلي يضم الغانية فيكتوريا أوسي ساعة | رياضة نسائية
ذا تايمز: تشيفيرين قاطع نهائي كأس العالم احتجاجا على قرارات فيفا ساعة | في المونديال
سلة - مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: حصلنا على توقيع مالك ياسر.. وهذا موقف الأهلي ساعة | رياضات أخرى
"سعيد باللعب لنادي القرن".. رسالة سفيان بنجديدة بعد انضمامه إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال