كرة نسائية - الأهلي يضم الغانية فيكتوريا أوسي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الغانية فيكتوريا أوسي، لتدعيم صفوف الفريق ‏الأول خلال الفترة المقبلة‎.

وأوضح شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق، وتم الانتهاء من ‏كافة الإجراءات المالية والإدارية، في ضوء تدعيم ‏الفريق بأفضل العناصر.‏

وحصد الأهلي الموسم الماضي لقب كأس مصر للسيدات بالفوز على وادي دجلة في النهائي.

واحتلت سيدات الأهلي المركز الثاني خلف مسار في الدوري المصري سيدات خلال الموسم الماضي والحالي.

وسبق أن عمل لوبوف مدربا مساعدا لأكثر من فريق في الصين، ثم تدرب سيدات نابولي الإيطالي وتوج بلقب الدوري.

كما درب منتخب الأولمبي سيدات للمغرب ومنتخب المغرب للناشئات قبل أن يحط الرحال مع الأهلي.