سلة - مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: حصلنا على توقيع مالك ياسر.. وهذا موقف الأهلي

حصل نادي الاتحاد السكندري على توقيع مالك ياسر أبو الفتوح لاعب الأهلي السابق.

ولعب مالك ياسر النصف الثاني من الموسم الماضي مع فريق الأهلي.

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "حصلنا على توقيع مالك ياسر لاعب سلة الأهلي السابق ضمن تدعيمات صفوف الفريق للموسم الجديد".

وتابع "نثق في صحة موقفنا خاصة أن اللاعب شارك آخر ستة أشهر الموسم الماضي مع الأهلي".

وأوضح "تنص لائحة الاتحاد المصري على ضرورة عودة أي لاعب من دوري الجامعات لموسم مع ناديه، وخاض اللاعب النصف الثاني من الموسم بالفعل مع الأهلي".

وشدد "إذا سجل الأهلي اللاعب في القائمة الأولية المقرر لها نهاية الشهر الجاري، سيتم اللجوء وقتها إلى لجنة شؤون اللاعبين للفصل بين الناديين".

وخسر الاتحاد نهائي دوري السوبر لكرة السلة ضد الأهلي الموسم الماضي.

واتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد عدة قرارات مؤخرا فيما يخص فريق كرة السلة بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تولي أحمد عمر مهمة المدير الفني لفريق رجال السلة خلفا لأشرف توفيق.

وسبق وأن حقق عمر لقب الدوري 2024 وكأس مصر عامي 2024 و2025 والسوبر المصري 2025.

ويعود عمر مجددا لقيادة الاتحاد ويعاونه أيمن صدقي كمدير للجهاز.

وسيتولى طارق وصفي رئاسة قطاع الناشئين.

وخسر الاتحاد من الأهلي في نهائي دوري السوبر بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات.

وسبق أن درب عمر فريق الاتحاد ورحل عن قيادته في بداية الموسم المنقضي عقب خسارة بطولتي الدوري أمام الأهلي، والحصول على المركز الرابع بالدوري الإفريقي.