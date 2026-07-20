"سعيد باللعب لنادي القرن".. رسالة سفيان بنجديدة بعد انضمامه إلى الأهلي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 17:18

كتب : FilGoal

سفيان بنجديدة مهاجم الأهلي

وجه المغربي سفيان بنجديدة لاعب الأهلي، رسالة إلى ناديه الجديد، والجماهير.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة لاعب المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم.

وقال بنجديدة في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "سعيد جدا بانضمامي للأهلي، نادي القرن في إفريقيا."

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وأضاف "إن شاء الله أكون على قدر الثقة، وأسعد جماهير الأهلي في كل مكان."

وأكمل "الأهلي نادي كبير وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميصه.. إن شاء الله أبذل كل مجهودي من أجل الفريق."

وأتم "من أول لحظة حسيت بحب جمهور الأهلي، وإن شاء الله نفوز بكل البطولات ونفرح الجمهور.. سفيان بن جديدة أهلاوي."

ويعد المهاجم المغربي هو ثالث صفقات الأهلي بعد ثنائي إنبي علي محمود، وأقطاي عبد الله.

وتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ قاده للتتويج بلقب الدوري المغربي، كما نال جائزة هداف البطولة برصيد 20 هدفا.

وخاض سفيان بنجديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان للاعب رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.

الأهلي سفيان بنجديدة
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