النصر يفتقد مدافعه في معسكر البرتغال

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

إينيجو مارتينيز - النصر السعودي

أوصى الجهاز الطبي في نادي النصر باستمرار علاج وتأهيل الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق في عيادة ناديه الطبية، وعدم مرافقة البعثة إلى لشبونة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن مارتينيز لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي، على فترتين في عيادة النادي الطبية، جراء تعرضه إلى إصابة العضلة الخلفية خلال التدريب الأخير بمعسكر المرحلة الأولى في أبها.

وأشار إلى أن مارتينيز - 35 عاما - سيلتحق ببعثة الفريق، نهاية الأسبوع المقبل، على أن يستكمل مراحل العلاج في لشبونة.

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وخاض مدافع برشلونة الإسباني السابق 43 مباراةً بقميص النصر في مختلف البطولات في الموسم الماضي،

وسجل أربعة أهداف، وتلقَّى ثماني بطاقات صفراء في 3717 دقيقةَ لعبٍ، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي.

إلى ذلك، غادرت بعثة الفريق إلى مدينة لشبونة، ظهر الإثنين، استعدادًا للدخول في المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخضع الجميع، فور الوصول مساء، إلى تمارين استشفائية، بعد الراحة الإجبارية، الأحد الماضي، نتيجة تعذر مغادرة البعثة، ظهر الأحد، بسبب ظروف الطيران.

النصر إينيجو مارتينيز
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