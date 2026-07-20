كأس العالم - رسالة مؤثرة من جافي بعد التتويج باللقب

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 16:31

كتب : FilGoal

جافي لاعب منتخب إسبانيا

استرجع بابلو جافي لاعب وسط منتخب إسبانيا ذكريات مشواره الكروي القصير بعدما توج بلقب كأس العالم مع اللاروخا.

وحقق المنتخب الإسباني لقب المونديال بالتفوق على الأرجنيتن في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وجاءت رسالة جافي عبر حسابه على إنستجرام على النحو التالي:

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لا توقظوني من هذا الحلم، حلم طفل من لوس بالاثيوس كان يحلم بالفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده وهو يلعب في ساحة البلدة، وها أنا اليوم، بعمر 21 عامًا، أحققه في نيويورك، مع مجموعة من الوحوش التي ستدخل التاريخ وستبقى خالدة في ذاكرة الجميع.

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لكل واحد منا قصته الخاصة، لكن قوة هذه المجموعة هي التي سمحت لنا بإهداء هذه البلاد النجمة الثانية، واليوم يحتفل ملايين الأشخاص بهذا الإنجاز، لأنه يستحق الاحتفال.

أما قصتي، فهي قصة سنوات صعبة بسبب الإصابات، لكن بفضل أحبائي، وعائلتي، وأصدقائي، وكل العمل والتضحيات التي بُذلت للوصول إلى هنا، أستطيع اليوم أن أقول إن كل ذلك كان يستحق العناء، وأنني مستعد لخوض كل تلك المعاناة مرة أخرى وأكثر.

أنا مدين بالكثير لكثير من الأشخاص، بدايةً من عائلتي، وليارا، وريال بيتيس، وكل من في لا ماسيا الذين استقبلوني منذ اليوم الأول، والمدربين وأفراد الجهاز الفني في برشلونة، الذين ساعدوني على التطور كلاعب وكإنسان، حتى وصلت إلى أن أصبح بطلًا للعالم.

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وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح اللاروخا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.

كأس العالم إسبانيا بابلو جافي
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