فاناتيك: زوجة صلاح تلعب دورا محوريا في انتقاله لتركيا

كشفت صحيفة فاناتيك التركية، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول السابق.

محمد صلاح النادي : لاعب حر بشكتاش

وأشارت الصحيفة إلى أن ماجي، زوجة محمد صلاح، تلعب دورا محوريا في انتقاله للدوري التركي.

وذكرت فاناتيك "ماجي زوجة صلاح ترغب في الانتقال للعيش في بلد مسلم، ورأي عائلة صلاح أثّر على رغبته في اللعب في تركيا."

وأوضحت الصحيفة التركية، إلى أن بشكتاش أحرز تقدما ملحظوا في المفاوضات مع وكلاء اللاعب.

وتوصل بشكتاش لاتفاق يقضي بتقاضي صلاح راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت قد تصل إلى مليوني يورو.

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا."

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.